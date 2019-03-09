Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Süper Lig puan durumu - Puan farkı kaç oldu?
Süper Lig'de 25. haftanın perdesi Sivas'ta açıldı. Sivasspor 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti. Trabzonspor ise 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisar'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın en önemli maçında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve yoluna doludizgin devam etti. Fenerbahçe ise 28 puanla ve 14. sırada kaldı. Beşiktaş ise Konyaspor'un 2 kez beraberliği yakaladığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti ve Başakşehir ile 8 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları, puan durumu haberimizde.
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sivasspor 3 maçlık mağlubiyet serisini Yeni Malatyaspor karşısında sonlandırdı ve 3 puanı cebine koydu. Trabzonspor, sahasında geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla bir maçlık aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırarak 4'üncü sıradaki yerini kordu. 8 maçlık galibiyet özlemine Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son veren Akhisarspor ise bu mağlubiyetle yine son sırada yer aldı. Haftanın maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir puanını 57'ye yükseltti. Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk etti. Siyah-Beyazlılar, rakibine iki defa yakalandığı karşılaşmada Konyaspor'u Ljajic, Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa'nın attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5 - 0 yendi ve Başakşehir ile 8 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.
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Süper Lig'de 25. hafta maç sonuçları
Sivasspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor
Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor
Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor
Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe
Alanyaspor 2 - 1 Erzurumspor
Göztepe 0 - 0 Kasımpaşa
Çaykur Rizespor 3 - 0 Kayserispor
Beşiktaş 3 - 2 Konyaspor
Galatasaray - Antalyaspor
Süper Lig 25. hafta puan durumu
1- Başakşehir 25 57
2- Galatasaray 25 49
3- Beşiktaş 25 44
4- Trabzonspor 25 40
5- Konyaspor 25 35
6- Yeni Malatyaspor 25 34
7- Sivasspor 25 34
8- Alanyaspor 25 34
9- Antalyaspor 25 32
10- Kayserispor 25 32
11- Çaykur Rizespor 25 31
12- Kasımpaşa 25 31
13- Ankaragücü 25 31
14- Fenerbahçe 25 28
15- Bursaspor 25 28
16- Göztepe 25 27
17- Erzurumspor 25 22
18- Akhisarspor 25 21