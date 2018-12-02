Süper Lig'de zirve hattı kızıştı! Süper Lig puan durumu 14. hafta programı ve sonuçları...
Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü hafta bu akşam oynanan iki maçla sona erdi. Yeni Malatyaspor, evinde Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı ve üst sıralara tırmanma şansını kaybetti. Nefesleri kesen ve dört gole sahne olan zorlu mücadelede ise Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 24’e çıkarırken, Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftayı en karlı kapatan ekip oldu. İşte Spor Toto Süper Lig 14. hafta maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Süper Lig'de 14. hafta sona erdi. Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü 1-1 berabere kalırken, Konyaspor, Alanyaspor'u 2-0'la geçti. Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup edip haftanın sürprizine imza atarken haftanın maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0'la geçti ve sıralamada Galatasaray'ı solladı. Nefesleri kesen ve dört gole sahne olan zorlu mücadelede ise Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig 14. hafta maç sonuçları
30 Kasım Cuma
20.00 Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor
20.00 Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü
1 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir 0-1 Demir Grup Sivasspor
16.00 Antalyaspor 1-0 Göztepe
19.00 Kayserispor 0-2 Trabzonspor
2 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray
3 Aralık Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Akhisarspor
20.00 Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa
Süper Lig puan durumu
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 puan
2. KASIMPAŞA 26 puan
3. BEŞİKTAŞ 24 puan
4. GALATASARAY 24 puan
5. ANTALYASPOR 23
6. EVKUR YENİ MALATYASPOR 22
7. TRABZONSPOR 22 puan
8. ATİKER KONYASPOR 21 puan
9. ANKARAGÜCÜ 20 puan
10. BURSASPOR 19 puan
11. GÖZTEPE 18 puan
12. DG SİVASSPOR 18 puan
13. AYTEMİZ ALANYASPOR 15 puan
14. BB ERZURUMSPOR 14 puan
15. FENERBAHÇE 14 puan
16. AKHİSARSPOR 13 puan
17. KAYSERİSPOR 12 puan
18. ÇAYKUR RİZESPOR 10 puan
Süper Lig 15. hafta programı
Alanyaspor - Beşiktaş
Sivasspor - Göztepe
Trabzonspor - Konyaspor
Galatasaray - Çaykur Rizespor
Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
Bursaspor - Antalyaspor
Akhisarspor - Fenerbahçe
Ankaragücü - Başakşehir
Kasımpaşa - Kayserispor