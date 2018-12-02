Süper Lig'de 14. hafta sona erdi. Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü 1-1 berabere kalırken, Konyaspor, Alanyaspor'u 2-0'la geçti. Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup edip haftanın sürprizine imza atarken haftanın maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0'la geçti ve sıralamada Galatasaray'ı solladı. Nefesleri kesen ve dört gole sahne olan zorlu mücadelede ise Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig 14. hafta maç sonuçları

30 Kasım Cuma

20.00 Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor

20.00 Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir 0-1 Demir Grup Sivasspor

16.00 Antalyaspor 1-0 Göztepe

19.00 Kayserispor 0-2 Trabzonspor

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Akhisarspor

20.00 Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa

Süper Lig puan durumu

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 puan

2. KASIMPAŞA 26 puan

3. BEŞİKTAŞ 24 puan

4. GALATASARAY 24 puan

5. ANTALYASPOR 23

6. EVKUR YENİ MALATYASPOR 22

7. TRABZONSPOR 22 puan

8. ATİKER KONYASPOR 21 puan

9. ANKARAGÜCÜ 20 puan

10. BURSASPOR 19 puan

11. GÖZTEPE 18 puan

12. DG SİVASSPOR 18 puan

13. AYTEMİZ ALANYASPOR 15 puan

14. BB ERZURUMSPOR 14 puan

15. FENERBAHÇE 14 puan

16. AKHİSARSPOR 13 puan

17. KAYSERİSPOR 12 puan

18. ÇAYKUR RİZESPOR 10 puan

Süper Lig 15. hafta programı

Alanyaspor - Beşiktaş

Sivasspor - Göztepe

Trabzonspor - Konyaspor

Galatasaray - Çaykur Rizespor

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor

Bursaspor - Antalyaspor

Akhisarspor - Fenerbahçe

Ankaragücü - Başakşehir

Kasımpaşa - Kayserispor