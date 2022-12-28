2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından lige umutlu başlayan Beşiktaş , 15. haftada Gaziantep FK'ya konuk oldu. Siyah beyazlı ekip, tartışmalı kararlara şahit olan mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu skorla beraber puanını 23'e yükselten Şenol Güneş'in talebeler, zirveden uzakta 7. sırada yer aldı.









ROTA "STOPER HATTINA TAKVİYE"

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden stoper hattına çevrildi. İşte detaylar...

GÜNEŞ'İN OZAN İSTEĞİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, orta saha transferi için yönetime Ozan Tufan'ın ismini vermişti. Siyah-Beyazlı yönetim, Hull City ile görüşmelere başlarken, Güneş'in eski öğrencisini neden kadrosunda görmek istediği de belli oldu. Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan Güneş, performansları itibariyle Gedson Fernandes dışındaki hiçbir isimden memnun değil. Atiba, Necip, Salih, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın vasat kaldılar. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor. Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan Güneş, ayrıca Ozan'ın yerli olmasının da kadro seçiminde avantaj olacağı düşünüyor.

NWAKAEME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Geçen sezon Trabzonspor 'un elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, yeni takımında umduğunu bulamadı. Karadeniz ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek astronomik maaşla Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'ya giden Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri gelebileceği konuşuluyor. Nico Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, transfer için tecrübeli kanat oyuncusuyla görüşmelere başladı. Yine haberde yer alan bilgiye göre; 33 yaşındaki oyuncuya 2024 yılına kadar sözleşme önerildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN KALBİNİ İSTEDİLER

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen Beşiktaş'ta, Valentin Rosier'e sürpriz transfer teklifi geldi. italya Serie A Ligi ekiplerinden Monza, Valentin Rosier'e talip oldu. Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; İtalyan kulübünün, her iki kanatta da oynayabilen ve çok yönlü bir oyuncu olan Rosier'i ocak ayında kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde, başarılı oyuncunun ocak ayında İtalya'ya gidebileceği ifade edildi.









DÜNYA DEVİNDEN YILDIZ İSİM...

Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Felipe için tüm şartları zorlarken, yıldız oyuncunun yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sırlarda yer alan Felipe, "Yeni bir maceraya başlamakla ilgisi olabilecek bir düşünceyle, bir şey istiyorsanız, geri dönün, tekrar deneyin ve sıfırdan başlayın" mesajını paylaştı. Sambacının bu paylaşımı "Beşiktaş'ın teklifi onu da heyecanlandırmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.

YAKIN TAKİPTE

Beşiktaş ara transfer dönemi için ağırlığı stoper bölgesine vermişti. Kara Kartal yıldız ismi yakın takibe aldı. 33 yaşındaki Atletico Madrid'li oyuncu siyah-beyazlı kulübün savunmaya yapacağı takviye için liste başı oldu.

TEK TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Brezilyalı stoper İspanyol ekibinde fazla şans bulamamasından dolayı ayrılmayı kafasına koydu. Felipe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. El Mundo Deportivo'dan derlenen habere göre, Felipe Wolves'a transferi gündemden kalktı. Avrupa'dan tek resmi teklifi Beşiktaş gönderdi. Siyah-beyazlıların ara dönemde renklerine katmak istiyor. Tecrübeli stopere teklif edilecek senelik ücretin de 900 bin ile 1 milyon euro arasında olacağı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Felipe profesyonel kariyerinde Porto, Corinthians, Bragantino, Coimbra-MG ve União Mogi gibi takımlarda da top koşturmuştu. Tecrübeli oyuncu 2 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi. Brezilyalı oyuncu milli takımda 2 kez forma şansı buldu. Felipe, bu sezon 2 maçta forma şansı buldu. Bu mücadelelerde 90 dakikayı sahada tamamladı. Piyasa değeri 3 milyon euro olarak biliniyor. (Sabah)