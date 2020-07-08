Son dakika Süper Lig gelişmesi... Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Yeni yabancı kuralının da açıklandığı kararların tamamı şu şekilde:

"1- Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.

2-Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.

3- 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.

4- Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu önümüzdeki üç sezon şu şekilde belirlenmiştir:

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

5-TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu önümüzdeki üç sezon şu şekilde belirlenmiştir:

TFF 1. Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 8 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 5 tanesi müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.

TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.

TFF 1. Lig kulüpleri 2022-2023 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.

Süper Lig ve TFF 1. Lig oyuncu uygunluklarının detayları ayrıca açıklanacaktır.

6-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig'e, TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediye Spor A. Ş. şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lig'e terfi etmişlerdir.

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan Beyaz Grup'tan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş., İnegölspor, Kırmızı Grup'tan Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., TFF 3. Lig'de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1. Grup'tan Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'tan Belediye Derince Spor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediye Spor, Muğlaspor takımları Play-off oynama hakkı kazanmış olup, tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecektir. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecektir.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düşmüşlerdir.