Süper Lig’de yeni rekor; bir haftada 44 gol

Süper Lig’in 27. haftası geride kalırken, futbolseverler gole doydu. Cuma günü oynanan ve golsüz biten Adana Demirspor - Antalyaspor maçının ardından 9 karşılaşmada toplam 44 gol atıldı.

Süper Lig tarihinde ‘en fazla gol atılan hafta’ olma özelliğini taşıyan 1995-1996 sezonu 8. hafta ile 1997-1998 sezonu 30. haftalarda 43 gol atılmıştı. 2021-2022 sezonunun 27. haftasında gerçekleşen rekora Hataysporlu Ayoub El Kaabi hat-trick ile katkı sağlarken; Michy Batshuayi, Patrick van Aanholt, Alexandru Maxm ve Nouha Dicko da 2’şer golle haftayı kapattı.

Atılan 44 golün 37’sine yabancı futbolcular imza atarken, 5 gol yerli futbolcuların ayağından geldi. 2 gol de kendi kalesine atıldı.

Süper Lig’in 27. haftasında alınan sonuçlar şöyle: