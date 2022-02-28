Türkiye Futbol Federasyonu Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın haklarının devri için açılan ihalede kararını bugün açıklayacak. FANATİK olarak sosyal medya takipçilerimize konuyla ilgili bir takım sorular sorduk. İşte taraftarların yanıtları...









Öncelikle Twitter sayfamızdan gerçekleştirdiğimiz ankette "Süper Lig maçlarını nereden takip ediyorsunuz?" sorusunu sorduk. 2 bin 8 kişi ankete katıldı ve yüzde 47,8'lik kısmı kaçak yayın cevabını verdi.

"Süper Lig yayınlarına en fazla kaç lira ödemek istersiniz?" sorusuna takipçilerimizden 2 bin 224 kişi katıldı ve yüzde 45,5'lik dilimi 20 ile 35 Tl arasında ödemek istediğini belirtti.

"Daha önce Süper Lig maçları için dekoder aldınız mı?" sorusunda takipçilerimizin yüzde 35,5'i hala abone olduklarını dile getirdiler.

"Ligi yayıncı kuruluştan takip etmek için büyük motivasyonunuz nedir?" sorusuna bin 643 yanıt verirken en yüksek oranlı yanıt kendi takımlarını izlemek olduğunu ifade etti.

"Süper Lig’in sosyal medyasının en büyük eksiği sizce ne?" sorusuna yanıt veren 2 bin 957 kişinin yüzde 67,3'lük kısmı 'Gol paylaşımları, İnternet sitesi ve detaylı istatistik' kısmının hepsi seçeneğini işaretleyerek şikayetlerini dile getirdiler.

Son olarak gündeme gelen sorumuz ise "Süper Lig TV kurulsa abone olur musunuz?" sorusu oldu. Bu anketimize de 3 bin 105 kişi katıldı ve yüzde 59,3'lük kısmı 'Evet' yanıtını verdi.







