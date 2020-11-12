Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, 21 Süper Lig kulübünün temsilcilerinin katılımıyla dün İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarının karşısına çıktı. 13.00’te başlayan görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil’in koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Sepil’i temsilen basın mensuplarının karşısına çıkan Gümüşdağ, ana maddenin yayıncı kuruluş konusu olduğunu dile getirdi.

Sepil’in yerine konuştu

Gümüşdağ, “Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Sayın Sepil, Covid’e yakalandığı için ben eski Kulüpler Birliği başkanı olarak temsilen katıldım. Birinci gündem maddemiz, daha doğrusu en önemli maddemiz Bein Sports ile ilgili görüşmeler oldu. Bu toplantıda yaptığımız değerlendirmede mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Nihat Bey’e ilettik. Sayın başkanımız beIN Sports yetkilileri ile görüşme yapacak” ifadelerini kullandı.

Haftaya bitebilir

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise yayıncı kuruluş ile 14’e yakın toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün Kulüpler Birliği’ne geldiğimiz son noktayla ilgili bilgi vermek için geldik. Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebilecekleri rakamı ifade ettiler. Biz de önümüzdeki hafta çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp beraber yolumuza devam edeceğiz” dedi.



