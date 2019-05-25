GÖZTEPE
Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Castro, Halil, Serdar, Deniz, Jerome
SAKAT: Kadu, Ghilas, Grillo, Atakan, Traore, Hakan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori - 109 TL, 2. Kategori - 54 TL, 3. Kategori - 38 TL, 4. Kategori - 22 TL, Misafir Tribünü 28,50 TL
MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan- Kitsiou, Pazdan, Alihan, Pinto, Moke, Canteros, Sacko, Moulin, Orgill, İlhan
SAKAT: Yok
CEZALI:Ante Kulusic, Tyler Boyd
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FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Eljif, Jailson, Dirar, Zajc, Moses, Soldado
SAKAT: Şener Özbayraklı, Michael Frey, Mehmet Topal, Mathieu Valbuena
CEZALI: Tolgay Arslan, Harun Tekin
BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt Avis E - 400 TL, Fenerium Alt Avis D-F / Maraton Alt F - 305 TL, Fenerium Alt Avis C-G / Maraton Alt C - 250 TL, Fenerium Alt Avis H - 210 TL, Fenerium Üst E - 140 TL, Fenerium Üst H-I - 115 TL, Spor Toto / Migros - 40 TL, Misafir Tribünü 52 TL
ANTALYASPOR
Ferhat Kaplan- Tarık Çamdal, Chico, Diego, Nazim Sangare, Bahadır Öztürk, Charles, Doğukan Sinik, Harun Alpsoy, Amilton, Mevlüt Erdinç
SAKAT: Salih
CEZALI: Yok
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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung- Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Sakıb, Şamil, Mensah, Deniz, Chery, Varela, Kravets
SAKAT: Umut, Bilal
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori - 40 TL, 2. Kategori - 25 TL, 3. Kategori - 20 TL, 4. Kategori - 15 TL, Misafir Tribünü 20 TL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehic- Tolga, Kanstrup, Schwechlen, Hakan, Taylan, İbrahim, Emrah, Eduok, Sunu, Opseth
SAKAT: Obertan, Egemen, Rashad
CEZALI: Yok
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Murat Akça, Mina, Seth, Bülen, Murat Yıldırım, Robin, Ahmet, Aleksic, Eren, Kamara
SAKAT: Yok
CEZALI: Ömer, Bifouma
BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün 60 TL, Batı Üst Tribün 40 TL, Doğu Alt Tribün 25 TL, Doğu Üst Tribün 20 TL, Güney Alt Tribün 5 TL, Güney Üst Tribün 5 TL, Kuzey Alt Tribün 5 TL, Kuzey Üst Tribün 5 TL, Misafir Tribün 5 TL
BURSASPOR
Okan, Burak, Vergini, Badji, Umut Meraş, Aytaç, Furkan, Saivet, Yusuf, Latovlevici, Umut Nayir
SAKAT: Shehu, Barış Yardımcı
CEZALI: Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Allano Lima