Süper Lig'de 2020-21 sezonu sona ererken gol kralı da son hafta maçları ile netleşecek. Son haftaya gol krallığı sıralamasında ilk basamakta 22 golle Hataysporlu Aaron Boupendza girdi. Gabonlu oyuncunun ardından Beşiktaşlı Cyle Larin ve yine Hataysporlu Mame Diouf geliyor. Muhtemelen bu üç oyuncudan biri gol kralı olacak. Böylece üst üste 8 sezonda da gol kralı yabancı oyunculardan çıkmış olacak.

En son Burak Yılmaz

Süper Lig'de gol kralı olan son yerli oyuncu Burak Yılmaz oldu. 2012-13 sezonunda Galatasaray forması altında 24 golle gol kralı olan Burak Yılmaz'ın ardından yabancı isimler gol kralı oldu.

2013-14 Aatıf Chahechouhe / Sivasspor (17 gol)

2014-15 Fernandao / Bursaspor (22 gol)

2015-16 Mario Gomez / Beşiktaş (26 gol)

2016-17 Vagner Love / Alanyaspor (23 gol)

2017-18 Bafetimbi Gomis / Galatasaray (29 gol)

2018-19 Mbaye Diagne / Galatasaray (30 gol)

2019-20 Alexander Sörloth / Trabzonspor (24 gol)



