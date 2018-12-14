Süper Lig’de Türk teknik adam damgası

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından Süper Lig’de yer alan takımların başlarında yabancı teknik adam kalmadı.

14 Aralık 2018, Cuma 13:00
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Süper Lig’de Türk teknik adam damgası

Dün Teknik Direktör Phillip Cocu’nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bugün Fenerbahçe’nin başına Ersun Yanal’ın gelmesiyle Süper Lig’de yer alan tüm takımların teknik patronları yerli isimlerden oluştu. Sezon başında Safet Susiç (Akhisar Belediyespor) ve Phillip Cocu (Fenerbahçe) yabancı teknik adam sıfatıyla takımlarında göreve başlamışlardı. Akhisar’da Susiç’in yerine Cihat Arslan, Fenerbahçe’de Cocu’nun yerine Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle Süper Lig’de yer alan 18 takımın teknik patronlarının hepsi Türk isimlerden oluştu. 

İşte Süper Lig’in Türk teknik direktörleri: 

Akhisarpor: Cihat Arslan 

Antalyaspor: Bülent Korkmaz 

Atiker Konyaspor: Aykut Kocaman 

Aytemiz Alanyaspor: Sergen Yalçın 

Beşiktaş: Şenol Güneş 

Bursaspor: Samet Aybaba 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Özdilek 

Çaykur Rizespor: Mehmet Ali Karaca 

Demir Grup Sivasspor: Hakan Keleş 

Evkur Yeni Malatyaspor: Erol Bulut 

Fenerbahçe: Ersun Yanal 

Galatasaray: Fatih Terim 

Göztepe: Kemal Özdeş 

Kasımpaşa: Mustafa Denizli 

Kayserispor: Hakan Ertürk 

Medipol Başakşehir: Abdullah Avcı 

MKE Ankaragücü: İsmail Kartal 

Trabzonspor: Ünal Karaman 

İHA

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