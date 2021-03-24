Spor Toto Süper Lig’de 2020-21 sezonuna teknik direktör vedaları damgasını vurdu. Sezon başından bu yana geçen 31 haftalık süreçte 48 farklı isim 15 farklı takımda görev yaptı. Bu 15 takım, sezon başından beri 28 kez hoca değişikliğini tercih etti.

Hatta ligin son şampiyonu Başakşehir’den Okan Buruk, Türkiye Kupası galibi Trabzonspor’dan Eddie Newton da bu ayrılıklar listesine adlarını yazdırdı. Hoca değişikliği konusunda rekor ise Kayserispor’un elinde.

Sarı-kırmızılılar sezon başından beri 5 farklı teknik direktörü göreve getirdi. Bir sezon içinde Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu, Uğur Kulaksız ve son olarak Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor’da sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği de Nobre, Mustafa Kaplan ve Mehmet Altıparmak isimlerinden sonra Özcan Bizati hamlesiyle beraber 4 farklı hocaya takımı emanet etmiş oldu. Kasımpaşa’da da Fuat Çapa’nın vedası sonrası bu sezon 4. farklı teknik direktör takımın başına geçecek.

BB Erzurumspor’da da Mesut Bakkal’ın ayrılması ve İsmail Kartal’ın gelmesiyle 4. farklı hoca takımı devraldı. Ç.Rize, Ankaragücü ve Denizlispor da 3 ayrı hoca ile bu sezon çalıştı. Yeni Malatya, Konya, Göztepe, Karagümrük, Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Antalyaspor da 2 farklı teknik direktörle anlaşma yaptı.

2 yabancı var

Süper Lig’de şu an itibariyle 2 tane yabancı teknik adam buluyor. Gaziantep’te Sumudica’nın yerine gelen Ricardo Sa Pinto ile Karagümrük’te Şenol Can’ın ardından sözleşme imzalanan Francesco Farioli öne çıkıyor. Sezon başından bu yana Ç.Rize’de Tomas ve Denizlispor’da Prosinecki ile yollar ayrıldı. Türk pasaportu da bulunan Brezilyalı Nobre ise Gençlerbirliği’nde 3 ay kaldı. Trabzonspor’da da Eddie Newton, 2.5 ay sonunda veda etti. 21 takımın 19’unda yerli antrenör görev yapıyor.

Kocaman merakı

Puan durumunda son şampiyon Başakşehir en fazla dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor. 2014-15 sezonundan beri hiç ilk 4 dışına çıkmayan ve geçen sezonu şampiyon bitiren turuncu-lacivertliler şu anda 17. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor. Şampiyon teknik adam Okan Buruk’la yollarını ayıran İstanbul ekibi Aykut Kocaman’la yola devam ediyor. Kocaman, Başakşehir’le 9 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi.

Başarı sağladılar

Hoca değişikliğine gidip başarı sağlayan takımlar da oldu. Trabzonspor, Eddie Newton ile küme düşme hattına kadar gerilemişken Abdullah Avcı’nın gelmesiyle 23 maçta 16 galibiyet 4 beraberlik 3 yenilgiyle, ilk 4’e girdi. Antalyaspor’da Tamer Tuna’nın yerine getirilen Ersun Yanal, üst üste 11 maç kaybetmedi, kulüp rekorunu kırdı. Yanal’lı Antalyaspor kupada da finale çıktı. Ankaragücü’nde sezonun 3. teknik direktörü olan Hikmet Karaman, göreve geldikten sonra üst üste 3 maç kazandı, takımını son sıradan kurtardı.

Sadece 6 takım

Sezon başından bu yana sadece 6 takım teknik direktör değişikliğine gitmedi. Galatasaray ’da Fatih Terim, Beşiktaş ’ta Sergen Yalçın, Fenerbahçe ’de Erol Bulut, Alanyaspor’da Çağdaş Atan, Hatayspor’da Ömer Erdoğan ve Sivasspor’da Rıza Çalımbay görevlerine devam ediyor. Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay geçen sezon da takımlarında görev yapıyordu.

Yer değiştirdiler

21 takım arasında esas ilgi çeken nokta sezona farklı takımlarda başlayan teknik adamların haftalar ilerledikçe yer değiştirmesi oldu. Teknik direktörler bir anda rakip olarak gördükleri takımların başına geçti.

Yeni Malatyaspor’da çalışan Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor’la anlaştı. Konyaspor’la sezona başlayan İsmail Kartal BB Erzurum’a gitti. Göztepe’de sezonu açan İlhan Palut, Konyaspor’a imza attı. Kasımpaşa’da görev yapan İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’a geçti. (Skorer)