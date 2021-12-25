Süper Lig'de Trabzonspor rekoru Fenerbahçe'den devraldı
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. 0-0'lık beraberlik ile sona eren mücadelenin ardından Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, lig tarihinde ilk yarılarda en fazla puan toplayan takım unvanını Fenerbahçe'den devraldı.
Süper Lig 'in 19. haftasında lider Trabzonspor , Başakşehir'i konuk etti, Akyazı'da oynanan 90 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en fazla puan toplayan ekip olarak tarihe geçti.
Daha önceki rekor 2005 - 2006 sezonunda 45 puan ile Fenerbahçe 'ye aitti.