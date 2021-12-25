Süper Lig 'in 19. haftasında lider Trabzonspor , Başakşehir'i konuk etti, Akyazı'da oynanan 90 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en fazla puan toplayan ekip olarak tarihe geçti.

Daha önceki rekor 2005 - 2006 sezonunda 45 puan ile Fenerbahçe 'ye aitti.



