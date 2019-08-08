Uzun bir yaz tatilinin ardından futbol sezonu yeniden başlıyor. Futbolseverler, lig maçlarını heyecanla beklerken KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın beş büyük liginin yayın hakları ve değerini analiz etti. Araştırmaya göre; 8 milyar 900 milyon Euro'luk değeriyle dünyanın en pahalı ligi konumundaki Premier Lig'in 200 maçlık yayın hakları 1 milyar 884 milyon Euro'ya alıcı buldu. Tek maçın değeri 9 milyon 400 bin Euro olurken, Premier Lig'de kalan 180 maç ise ekstra yayın bedeliyle satılıyor.

Bundesliga ve Ligue 1 yanına bile yaklaşamadı

Premier Lig'i yayın haklarında Almanya Bundesliga takip ediyor. 4 milyar 200 milyon Euro değerinde olan Bundesliga'nın 306 maçlık yayın hakları 1 milyar 160 milyon Euro'ya satıldı. Bundesliga'daki tek maçın değeri ise 3 milyon 800 bin Euro. Yayın haklarında üçüncü sırada Fransa Ligue 1 yer aldı. 3 milyar Euro'luk değeriyle dünyanın en pahalı beşinci ligi olan Fransa Ligue 1'in 380 maçlık yayın hakları 1 milyar 153 milyon Euro'ya alıcı bulurken, tek maçın değeri 3 milyon Euro oldu.

Süper Lig'in tek maçı 1 milyon 330 milyon Dolar

Bu üç büyük ligi 1 milyar 140 milyon Euro yayın hakkıyla İspanya La Liga takip ederken, 973 milyon Euro yayın hakkıyla İtalya Serie A dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin en büyük ligi olan Süper Lig'in 306 maçlık yayın hakları ise 410 milyon Dolar'a satılırken, tek maçın değer 1 milyon 330 bin Dolar oldu.

Avrupa'nın en değerli beş liginin değerleri ise şöyle:

Premier Lig (İngiltere): 8 milyar 900 milyon Euro

La Liga (İspanya): 5 milyar 900 milyon Euro

Serie A (İtalya): 4 milyar 900 milyon Euro

Bundesliga (Almanya): 4 milyar 200 milyon Euro

Ligue 1 (Fransa): 3 milyar Euro