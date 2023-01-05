Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırladı. Geçen hafta Beşiktaş 'a kaybeden Mavi Şimşekler, taraftarı önünde adeta gövde gösterisi yaptı. İstanbulspor'u gol yağmuruna tutan Lacivert-Maviler 29'da Younes Belhanda'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ne olduysa ikinci devrede oldu! 49'da Yusuf Sarı farkı ikiye çıkarttı, 55'te Henry Onyekuru skoru 3-0 yaptı, 65'te Badou Ndiaye bu kez penaltıda fileleri sarstı, 79'da bir kez daha sahneye Onyekuru çıktı ve 82'de Gökhan Töre maçın skorunu açıkladı: 6-0.

Tekke'yle 8. maçta 6. mağlubiyet

Süper Lig tarihinin en farklı zaferlerinden birini yaşayan Adana ekibi böylece puanını 30'a yükselterek lider Galatasaray 'la 6 puanlık farkı korudu. Mavi Şimşekler hem aldığı skor hem oynadığı oyun hem de puanıyla rakiplerine 'Zirve yarışında ben de varım' dedi. İstanbulspor ise geçen hafta aldığı galibiyeti seriye dökemedi ve 11 puanla son sırada kaldı. Sarı-Siyahlılar böylece Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 8. maçta 6. mağlubiyetini yaşadı.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele başladı.

PENALTI

26' Gulbrandsen hızla ceza alanına girdi, Okan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI!

28' Belhanda'nın penaltı vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi. İstanbulspor'da büyük sevinç...

PENALTI TEKRARLANACAK!

28' Pozisyon sonrasında Jensen'in ayağının çizgide olmadığı anlaşıldı. Penaltı tekrar edilecek.

GOL!

29' Belhanda bu kez top ile Jensen'i farklı köşelere gönderdi. Adana Demirspor 1-0 önde.

GOL!

50' Ologo, Gulbrandsen'i ceza alanında düşürdü, Mavi Şimşekler penaltı beklerken Yusuf Sarı geriden gelerek İstanbulspor savunmasının dalgınlığını fırsat bildi ve kaleci Jensen'i karşı karşıya pozisyonda avlamayı başardı.

GOLLER ART ARDA!

56' Hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Belhanda yayın gerisinden topu bekletmeden ceza alanı soluna koşu yapan Onyekuru'nun önüne bıraktı, Nijeryalı yıldız da ayak içiyle fileleri havalandırdı, fark 3'e çıktı!

BİR PENALTI KARARI DAHA!

63' Yine Gulbrandsen ceza sahası içinde yerde. Yıldız oyuncu, kaleci Jensen'in müdahalesiyle düştü ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

65' Badou Ndiaye penaltıdan fileleri sarstı. Güney ekibi skoru 4-0'a getiriyor.

GOL YAĞMURU!

78' Emre Akbaba sol kanattan korneri kullandı, Onyekuru etkisiz bir şut çıkarsa da top Jensen'in bakışları arasında ağlarla buluştu.

6 OLUYOR!

82' Jensen'in uzaklaştırmak istediği top Emre Akbaba'da kaldı, Emre, Gökhan'ı gördü, Gökhan topu ağlara yolladı: 6-0!

Mücadele sona erdi.

Adana Demirspor - İstanbulspor 11'ler

Adana Demirspor:Ertaç, Semih, Manev, Svensson, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Younes Belhanda, Gulbrandsen

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Duhaney, Ologo, Melih, Okan, Emir, Muammer, Ethemi, Eduart Rroca, İbrahim