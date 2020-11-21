Süper Lig'in 9. haftasında toplam dokuz maçla geride kaldı. Karagümrük'le Sivasspor 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK da deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi. Milli aradan önce Konyaspor'a Kadıköy'de kaybeden Fenerbahçe , puan kaybına tahammülünün olmadığı haftada zorlu Ankara deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Haftanın en önemli maçında ise Beşiktaş son dakikalarının heyecan fırtınası halinde geçtiği mücadelede son şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Ersun Yanal'ın ilk maçında Antalyaspor'u 2-0 yenerken yeniden lider oldu. Trabzonspor ise yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile BB Erzurumspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Trabzonspor böylece kötü gidişatına son verdi. Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1, Göztepe ise evinde Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Hatayspor ise son anlarda attığı golle Ç. Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Haftanın son maçında Galatasaray yarın saat 19:30'da Hes Kablo Kayserispor ile evinde karşılaşacak





İŞTE DETAYLI PUAN DURUMU





İşte Pazar akşamı itibariyle Süper Lig'de son durum:



















