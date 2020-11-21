Süper Lig'de son puan durumu! 9.hafta...
Son dakika | Süper Lig'de 9. haftada müthiş maçlar oynandı. Fenerbahçe, Ankara deplasmanında kazanırken, Alanyaspor derbi maçta Antalyaspor'u yendi ve tekrar lider oldu. Beşiktaş eksiklerine rağmen son şampiyon Başakşehir'i devirirken Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile kazanmayı başardı. Haftanın son maçında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşacak
Süper Lig'in 9. haftasında toplam dokuz maçla geride kaldı. Karagümrük'le Sivasspor 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK da deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi. Milli aradan önce Konyaspor'a Kadıköy'de kaybeden Fenerbahçe , puan kaybına tahammülünün olmadığı haftada zorlu Ankara deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Haftanın en önemli maçında ise Beşiktaş son dakikalarının heyecan fırtınası halinde geçtiği mücadelede son şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor, Ersun Yanal'ın ilk maçında Antalyaspor'u 2-0 yenerken yeniden lider oldu. Trabzonspor ise yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile BB Erzurumspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Trabzonspor böylece kötü gidişatına son verdi. Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1, Göztepe ise evinde Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Hatayspor ise son anlarda attığı golle Ç. Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Haftanın son maçında Galatasaray yarın saat 19:30'da Hes Kablo Kayserispor ile evinde karşılaşacak
İşte Pazar akşamı itibariyle Süper Lig'de son durum: