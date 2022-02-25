2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin süreçte son viraja girildi. Teklif veren firmalarla daha önce 2 kez yapılan görüşmede uzlaşamayan ve teklifleri yetersiz bulunan TFF ile Kulüpler Birliği, “Gerekirse Süper Lig TV’yi biz kurarız” açıklamasıyla rest çekmişti. İhale komisyonu dün son kez toplanırken, Digitürk’ün 2.1 milyar TL, Saran Group’un ise 120 milyon Dolar artı üyelik ve diğer platformlara satış üzerinden gelir paylaşımı teklif ettiği konuşuluyor.

Beklenti 3 milyar TL

Bu sezon 2 milyar 650 milyon TL yayın geliri olan kulüplerin beklentisi, 3 milyar TL’nin üzerinde. İhale komisyonunun dün tekrar Kulüpler Birliği ile durum değerlendirmesi yaptığı belirtilirken, TFF yayın ihalesiyle ilgili nihai kararı pazartesi günü açıklayacak.



