Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, geçtiğimiz hafta düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında alınan 'seyircisiz oynama' kararı ardından şifresiz yayınları gündemine almış ancak resmi açıklamayı yapmamıştı.

Yayıncı kuruluşun beIN Connect üzerinden her futbolsevere tuttuğu takımın bir defaya mahsus izleme imkanı vereceği haberlere yansımıştı. Ancak bu fikir masada kalmış hayata geçmemişti. Şimdi ise yeni bir süreç başladı. Ligler süresiz ertelendi.

Erteleme kararı sonrası beIN SPORTS federasyonun tavrının beklemeye başladı. Futbolsuz günlerde TFF'nin nasıl bir tavır takınacağını bekleyecek olan yayıncı kuruluş yetkililerinin, Nihat Özdemir önderliğindeki TFF yönetimi iel biraraya gelmesi bekleniyor.



