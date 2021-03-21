Süper Lig’de sezonun en gollü haftası geride kaldı

Bu hafta oynanan 10 maçın 9’unda en az 1 kez takımlar gol sevinci yaşarken, sadece Yukatel Denizlispor -Medipol Başakşehir müsabakası golsüz tamamlandı. Haftanın en gollü maçı ise 8 kez filelerin havalandırıldığı Göztepe-Demir Grup Sivasspor (3-5) mücadelesi oldu. Bu karşılaşmayı 7 golle Galatasaray -Çaykur Rizespor (3-4) müsabakası izledi.

Süper Lig’de daha önceki en gollü dönem, 35 kez filelerin havalandırıldığı 15. hafta olmuştu.







