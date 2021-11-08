Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı. Lider Trabzonspor'un deplasmanda Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup etmesi bordo mavilileri şampiyonluk yolunda bir adım daha öne geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin birer puan almasıyla devler git gide yarıştan uzaklaştı. Henüz 12. hafta olsa da bordo mavililer bu puan farkı ile büyük bir avantaj elde etti.

Trabzonspor'un en yakın rakibi Hatayspor'un Adana Demirspor'a kaybederek puan kaybı yaşaması farkın git gide açılmasına neden oldu. Bu haftanın avantaj elde eden diğer takımı Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Oynanan maçların ve alınan puanların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.

İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları ve ligin favorisi

Trabzonspor: 2,05

Beşiktaş: 3,90

Fenerbahçe: 3,90

Galatasaray: 4,80

Eski oranlar

Trabzonspor: 2.45

Beşiktaş: 3.30

Fenerbahçe: 3.40

Galatasaray: 5.00