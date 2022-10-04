Derleyen: Kaan Karahan

Süper Lig'in 8. haftasında birbirinden önemli 90 dakikalar oynandı. Derbide Vodafone Park'ta Beşiktaş , Fenerbahçe 'yi ağırladı. Maç öncesi herkesin beklentisi bol pozisyonlu ve gollü bir derbiydi. Ancak ne Beşiktaş ne de Fenerbahçe hücumda istediği etkinliği gösteremedi.

Tatsız derbi!

90 dakika boyunca Kanarya’nın 3, Kartal’ın ise sadece 1 isabetli şutu vardı. Dolmabahçe’deki kapışma, başladığı gibi golsüz tamamlandı. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Kara Kartal, 15 puanla 6. sırada yer aldı. 1 maçı eksik olan Kanarya ise yenilmezlik serisini 3 maça yükselterek 14 puanla 7. basamakta kendisine yer buldu.

Adana Demirspor- Galatasaray maçı da golsüz

8. haftaya averajla lider giren Adana Demirspor'un konuğu ise aynı puanlı takipçisi Galatasaray'dı... Adana’da futbol adına her şey vardı, tek eksik goldü. Ev sahibinde Onyekuru ve Yusuf Sarı’nın hazırladığı pozisyonlarda Muslera devleşti. Mertens’in net vuruşlarında ise önce Ertaç, sonra direk gole izin vermedi. Adana Demirspor’un son yarım saati 10 kişi oynadığı maçın ardından zirvede dengeler değişti. Liderliği averajla Başakşehir'e devreden Şimşekler, 2. sıraya geriledi. Aslan ise 17 puanla 4. sırada yer aldı.

Trabzonspor farkı 1'e indirdi

Milli araya Kızılyıldız ve Gaziantep galibiyetleriyle moralli giren Trabzonspor, Kayseri deplasmanına çıktı. Son haftaların formda ekibi Kayseri karşısında ilk yarıda sayısız fırsattan eli boş dönen Bordo- Mavililer, bir de şok golle geriye düştü. Ancak 78’de Bakasetas penaltıyla skoru dengeledi, 83’te Umut Bozok skoru belirledi. Haftaya 7. sırada başlayan Karadeniz ekibi, bu galibiyetle 2 sıra birden yükseldi. Daha da önemlisi zirveyle olan fark 1 puana indi. Ligin tepesindeki ilk 4 takım durumundaki Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor ve Galatasaray’ın 17’şer puanı bulunuyor. Onları 16 puanla Fırtına takip ediyor.

Liderlik koltuğu Başakşehir'in

Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında da durmadı, 2-1’le kazandı. Yenilmezliğini 23 maça çıkaran, bu sezon resmi maçlarda bileği bükülmeyen Turuncu-Lacivertliler, ilk golünü ise 7. haftada penaltıdan yedi. Emre Belözoğlu fırtınası devam ederken İstanbul ekibi 1 maçı eksik, 17 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

Konya tek attı, zirveyle puanları eşitledi

İlhan Palut'lu Konyaspor, bakım çalışmaları nedeniyle bu sezon evinde ilk kez oynadığı maçta Ümraniyespor’u Muhammet’in kafa golüyle yendi, 17 puana ulaşıp zirveyle puanları eşitledi. Yeşil Beyazlılar, lider Başakşehir ve Adane Demirspor'un ardından averajla 3. sırada yer alıyor.

Zirve hattı karıştı

Zirve hattında liderlik koltuğunda Başakşehir (1 maçı eksik), 2. sırada Adana Demirspor, 3. sırada Konyaspor, 4. sırada ise Galatasaray bulunuyor. 16 puanlı Trabzonspor, 5. sırada yer alırken 15 puanlı Beşiktaş 6., 1 maçı eksik Fenerbahçe ise 7. basamakta bulunuyor.

Nefes kesen hafta bitti, oranlar güncellendi!

Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 3.25 oranla favori gösterilen Fenerbahçe'yi Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 3.00 olan oranı 3.15 olarak duyuruldu. Galatasaray'ın 3.50'lik oranı Adana Demirspor beraberliği sonrası 3.60 olarak revize edilirken Trabzonspor'un 5.00 olan şampiyonluk oranı 4.50 olarak değişiklik gösterdildi. Beşiktaş'ın oranı ise 4.50'den 4.75'e çekildi.

Lider Başakşehir'e 7, Konyaspor'a 18.00, Adana Demirspor ise 20.00'lik oran açıklandı.

Fenerbahçe - 3.15

Galatasaray - 3.60

Trabzonspor - 4.50

Beşiktaş - 4.75

Başakşehir - 7.00

Konyaspor - 18.00

Adana Demirspor - 20.00