Süper Lig'de 16. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Ligin lideri Trabzonspor, 1.28 oran ile favori olarak gösterilmeye devam etti. Fenerbahçe 'ye 6.75 oran verilirken, Beşiktaş 'a 10.50 oran verildi. 12.00 oran verildi. başakşehir 16.00 oranla Galatasaray 'ı geçerken Sarı-Kırmızılılar'a 21.00 oran verildi.

Trabzonspor - 1.28 (Eski oran: 1.25)

Fenerbahçe - 6.75 (Eski oran: 4.75)

Beşiktaş - 10.50 (Eski oran: 12.00)

Başakşehir - 16.00

Galatasaray - 21.00 (Eski oran: 12.00)