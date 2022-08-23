Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni oranları
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni oranları...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Başakşehir 3. haftayı kayıpsız kapattı. Trabzonspor ise Antalya deplasmanında 5-2'lik şok bir mağlubiyet aldı. Alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.
FAVORİ FENERBAHÇE
Oranlara göre lider Fenerbahçe ligin favorisi konumunda. Sarı-Lacivertli ekibi sırasıyla Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor takip ediyor.
İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Fenerbahçe: 3.00
Trabzonspor: 3.50
Galatasaray: 4.50
Beşiktaş: 5.50
Başakşehir: 8.50
Konyaspor: 18.00
Adana Demirspor: 25.00