Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Başakşehir 3. haftayı kayıpsız kapattı. Trabzonspor ise Antalya deplasmanında 5-2'lik şok bir mağlubiyet aldı. Alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.

FAVORİ FENERBAHÇE

Oranlara göre lider Fenerbahçe ligin favorisi konumunda. Sarı-Lacivertli ekibi sırasıyla Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor takip ediyor.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe: 3.00

Trabzonspor: 3.50

Galatasaray: 4.50

Beşiktaş: 5.50

Başakşehir: 8.50

Konyaspor: 18.00

Adana Demirspor: 25.00







