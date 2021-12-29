Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. 19. haftanın tamamlanması ile birlikte Süper Lig'in şampiyonluk oranları da güncellendi. Sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan lider Trabzonspor'un oranında ufak çaplı bir artış dikkat çekti.

Deplasmanda aldığı Trabzonspor beraberliği ile Başakşehir'in oranı sabit kalırken Beşiktaş 'ı mağlup eden Konyaspor'un oranı düştü. Beşiktaş'ın ise şampiyonluk oranı yükselmiş oldu. Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe , Galatasaray ve Hatayspor'un da oranlarında artış yaşandı.

İşte güncellenmiş şampiyonluk oranları:

Trabzonspor - 1.10 (Eski oran: 1.07)

Konyaspor - 9.00 (Eski oran: 12.00)

Fenerbahçe - 10.00 (Eski oran: 12.00)

Başakşehir - 15.00 (Eski oran: 15.00)

Beşiktaş - 20.00 (Eski oran: 15.00)

Galatasaray - 40.00 (Eski oran: 50.00)

Hatayspor - 40.00 (Eski oran: 50.00)