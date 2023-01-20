Süper Lig'de 19. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Bu haftanın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın oranları eşitlendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları

• Fenerbahçe - 1.90

• Galatasaray - 1.90

• Beşiktaş - 8.50

• Trabzonspor - 14.00

• Başakşehir - 16.00

• Adana Demirspor - 35.00

• Konyaspor - 80.00

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İKİ FAVORİ BİRDEN

Şampiyonluk yolunda favori olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.90'a çıktı. Galatasaray'ın oranı ise 2.00'dan 1.90'a indi. Böylece Galatasaray Fenerbahçe ile zirveyi paylaştı. Ezeli rakiplerin, sezon başından bu yana ilk defa aynı basamakta yer alması sosyal medyada oldukça konuşuldu.

BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve çıkışa geçmesi beklenen Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50 olarak duyuruldu. Trabzonspor'un son oranı 14.00 olarak açıklandı. Başakşehir'e 16.00, Adana Demirspor'a 35.00, Konyaspor'a ise 80.00 oran belirlendi.



