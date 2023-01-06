Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'in 17. haftası Trabzonspor - Giresunspor maçıyla tamamlandı. Mücadelelerin oynanmasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. 1.65'le favori Fenerbahçe olurken ezeli rakibini Galatasaray takip etti.
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapatırken Beşiktaş haftayı BAY geçti.
17. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
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İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI!
◾ Fenerbahçe: 1.65
◾ Galatasaray: 2.65
◾ Beşiktaş: 8.00
◾ Trabzonspor: 10.00
◾ Başakşehir: 12.50