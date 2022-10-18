Süper Lig'in 10. haftası heyecan dolu maçların ardından tamamlandı. Galatasaray , deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilerek bu sezon deplasmanda ilk mağlubiyetini aldı. Haftanın en ilgi çekici maçında Beşiktaş , sahasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe , Ankara'da konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken Başakşehir de İstanbul'da İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Lider Adana Demirspor ise Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.
10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Adana Demirspor
Kasımpaşa maçı öncesi 25.00 oranı bulunan Lider Adana Demirspor 20.00 orana geriledi. Adana Demirspor haftaya Konyaspor ile karşılaşacak.
Başakşehir
İstanbulspor maçı öncesi 8.00 oranı bulunan Başakşehir'in sahadan 2-0 galip ayrılmasına rağmen oranında bir değişiklik olmadı ve 8.00 olarak kaldı. Başakşehir haftaya Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
Trabzonspor
Geçtiğimiz hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 mağlup eden Bordo-Mavililer Beşiktaş deplasmanından 1 puanla döndü ve şampiyonluk oranı 5.00 iken 4.50 olarak güncellendi.
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Beşiktaş
Trabzonspor'la berabere kalan Beşiktaş'ın oranı değişmedi ve 4.50 olarak kaldı. Siyah-beyazlılar haftaya Hatayspor'a konuk olacak.
Galatasaray
Haftanın sürpriz sonucuna imza atan Galatasaray'ın, Kayseri'de aldığı mağlubiyet sonrası oranlarında yükselme yaşandı. Galatasaray'ın oranı 3.50'den 4.10'a yükseldi. Sarı-Kırmızılılar haftaya Alanyaspor'u konuk edecek.
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Fenerbahçe
Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe'nin oranı 3.00'dan 2.85'e geriledi ve şampiyonluk yolunda favori olarak görüldü. Sarı-Lacivertliler haftaya sahasında Başakşehir ile oynayacak.
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Süper Lig 11. hafta fikstürü
21 Ekim Cuma
20.00 Antalyaspor-İstanbulspor
22 Ekim Cumartesi
14.30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük
17.00 Trabzonspor-Sivasspor
20.00 Fenerbahçe-başakşehir
23 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa-Kayserispor
17.00 Adana Demirspor-Konyaspor
20.00 Galatasaray-Alanyaspor
24 Ekim Pazartesi
20.00 Giresunspor-Ankaragücü
20.00 Hatayspor-Beşiktaş