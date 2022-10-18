Süper Lig'in 10. haftası heyecan dolu maçların ardından tamamlandı. Galatasaray , deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilerek bu sezon deplasmanda ilk mağlubiyetini aldı. Haftanın en ilgi çekici maçında Beşiktaş , sahasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe , Ankara'da konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken Başakşehir de İstanbul'da İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Lider Adana Demirspor ise Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını güncelledi.









Adana Demirspor

Kasımpaşa maçı öncesi 25.00 oranı bulunan Lider Adana Demirspor 20.00 orana geriledi. Adana Demirspor haftaya Konyaspor ile karşılaşacak.

Başakşehir

İstanbulspor maçı öncesi 8.00 oranı bulunan Başakşehir'in sahadan 2-0 galip ayrılmasına rağmen oranında bir değişiklik olmadı ve 8.00 olarak kaldı. Başakşehir haftaya Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

Trabzonspor

Geçtiğimiz hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 mağlup eden Bordo-Mavililer Beşiktaş deplasmanından 1 puanla döndü ve şampiyonluk oranı 5.00 iken 4.50 olarak güncellendi.









Beşiktaş

Trabzonspor'la berabere kalan Beşiktaş'ın oranı değişmedi ve 4.50 olarak kaldı. Siyah-beyazlılar haftaya Hatayspor'a konuk olacak.

Galatasaray

Haftanın sürpriz sonucuna imza atan Galatasaray'ın, Kayseri'de aldığı mağlubiyet sonrası oranlarında yükselme yaşandı. Galatasaray'ın oranı 3.50'den 4.10'a yükseldi. Sarı-Kırmızılılar haftaya Alanyaspor'u konuk edecek.









Fenerbahçe

Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe'nin oranı 3.00'dan 2.85'e geriledi ve şampiyonluk yolunda favori olarak görüldü. Sarı-Lacivertliler haftaya sahasında Başakşehir ile oynayacak.

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Süper Lig 11. hafta fikstürü

21 Ekim Cuma

20.00 Antalyaspor-İstanbulspor

22 Ekim Cumartesi

14.30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük

17.00 Trabzonspor-Sivasspor

20.00 Fenerbahçe-başakşehir

23 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa-Kayserispor

17.00 Adana Demirspor-Konyaspor

20.00 Galatasaray-Alanyaspor

24 Ekim Pazartesi

20.00 Giresunspor-Ankaragücü

20.00 Hatayspor-Beşiktaş