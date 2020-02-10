Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 21. hafta maçlarının oynanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı galibiyet ile kapatan Trabzonspor yeni favori oldu.

10 Şubat 2020, Pazartesi 15:26 Son Güncelleme:
- A +
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Hafta lider kapatan Trabzonspor'un oranı düşerken berabere bitiren Fenerbahçe'nin oranı yükseldi. Yine zirve mücadelesi veren Galatasaray haftayı galibiyet ile kapattığı için oranı 5.50'den 5'e düştü. Berabere biten Sivasspor ve Başakşehir takımlarının oranları ise artırıldı.

Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları(YENİ);

▪️ Trabzonspor: 3.25

▪️ Fenerbahçe: 3.50

▪️ Galatasaray: 5.00

▪️ Sivasspor 6.50

▪️ Başakşehir 7.00

▪️ Beşiktaş: 12.00

HEMEN İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Geçen haftaki oranları...

▪️ Fenerbahçe: 3.00

▪️ Trabzonspor: 4.50

▪️ Galatasaray: 5.50

▪️ Sivasspor 5.50

▪️ Başakşehir 6.00

▪️ Beşiktaş: 11.00

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...