Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Hafta lider kapatan Trabzonspor'un oranı düşerken berabere bitiren Fenerbahçe'nin oranı yükseldi. Yine zirve mücadelesi veren Galatasaray haftayı galibiyet ile kapattığı için oranı 5.50'den 5'e düştü. Berabere biten Sivasspor ve Başakşehir takımlarının oranları ise artırıldı.
Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları(YENİ);
▪️ Trabzonspor: 3.25
▪️ Fenerbahçe: 3.50
▪️ Galatasaray: 5.00
▪️ Sivasspor 6.50
▪️ Başakşehir 7.00
▪️ Beşiktaş: 12.00
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Geçen haftaki oranları...
▪️ Fenerbahçe: 3.00
▪️ Trabzonspor: 4.50
▪️ Galatasaray: 5.50
▪️ Sivasspor 5.50
▪️ Başakşehir 6.00
▪️ Beşiktaş: 11.00