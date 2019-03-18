Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında yavaş yavaş sona gelinirken Başakşehir'in Kayseri'de puan kaydedip Galatasaray'ın da Bursa'da kazanmasıyla sarı kırmızılılar puan farkını 6'ya indirdi.

İdddaa risk yönetimi de güncellenen şampiyonluk oranlarını yayınladıi. Yeni rakamlara göre Medipol Başakşehir, 1.10 oranla yarışta ağır favori gösterilirken Galatasaray ise 3.60'lık oranla şampiyonluğun ikinci adayı olarak gösterildi.

Beşiktaş ise yarışta 60.00 oranla iki takımın da bir hayli gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz hafta nasıldı?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan şampiyonluk oranlarında Medipol Başakşehir 1.05'lik oranla favori gösterilirken, ikinci Galatasaray'ın oranı ise 4.20'ydi. Beşiktaş 50.00'lik oranla iki takımın arkasında üçüncü sırada yer almıştı.

Medipol Başakşehir'in Kayseri'de 2 puan bıraktığı, Galatasaray'ın da Bursa'da 2-0'dan 3-2'ye çevirdiği ve harika bir geri dönüşe imza atıp kazandığı maç, iddaa oranlarına da yansıdı.

Başakşehir'in 1.05'lik oranı 1.10'a yükselirken, Galatasaray'ın puan farkını 6'ya indirmesi de şampiyonluk oranının 3.60'a düşmesine neden oldu.