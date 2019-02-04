Süper Lig'de 20. haftanın ardından İddaa Risk Yönetimi şampiypnluk oranlarını güncelledi.

Başakşehir zirvede!

Son belirlenen oranlarda da favori olan Başakşehir'in oranı Akhisar deplasmanındaki galibiyetle perçinlendi ve 1.65'ten 1.35'e düşürüldü.

Alanya'da kazanamayan Galatasaray'ın oranı ise 3.90'dan az bir oynamayla 4.00'a yükseltildi.

Beşiktaş kazandı ama...

Antalya deplasmanında 6-2 kazanan Beşiktaş ise adeta Başakşehir'in galibiyetine kurban gitti. Siyah Beyazlılar'ın oranı 5.50'den 11'e yükseldi.

Trabzonspor'un oranı 25.00, Fenerbahçe'nin ki ise 90.00 olarak belirlendi.

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