Süper Lig'de Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin oynanacağı 10. hafta öncesinde İddaa Risk Yönetim Kurulu şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.

ADANA DEMİRSPOR

Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan ve ligin şu andaki lideri Adana Demirspor'un şampiyonluk oranı 25,00 olarak belirlendi. Akdeniz ekibi ligde bu hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.





KONYASPOR

Geçen sezonun ardından bu sezonda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Konyaspor bu hafta deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlıların şampiyonluk hitmaline 20,00 oran verildi.

BAŞAKŞEHİR

Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile ilk yenilgisini ligin dokuzuncu haftasında alan Başakşehir'in şampiyonluk oranına 8,00 oran verildi. İstanbul temsilcisi ligin 10. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.





TRABZONSPOR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililer son olarak sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 4,50'den 5,00'e yükseltildi.

BEŞİKTAŞ

Dokuzuncu haftada deplasmanda Giresunspor'u mağlup eden Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 4,75'ten 4,25'e düşürüldü. Siyah - beyazlılar ligde bu hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

GALATASARAY

Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 3,60'dan 3,50'ye düşürüldü. Galatasaray bu hafta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.





FENERBAHÇE

Sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 ile geçen sarı-lacivertliler şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor. Fenerbahçe 'nin şampiyonluk oranı 3,15'ten 3,00'e düşürüldü. Sarı-lacivertliler ligde bu hafta depaslamda Ankaragücü'ne konuk olacak.

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SÜPER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

14 EKİM CUMA

20:00 Alanyaspor - Antalyaspor

15 EKİM CUMARTESİ

14:30 Fatih Karagümrük - Hatayspor

17:00 Kasımpaşa - Adana Demirspor

20:00 Konyaspor - Gaziantep FK

20:00 Kayserispor - Galatasaray

16 EKİM PAZAR

17:00 Başakşehir - İstanbulspor

20:00 Beşiktaş - Trabzonspor

17 EKİM PAZARTESİ

20:00 Sivasspor - Giresunspor

20:00 Ankaragücü - Fenerbahçe