Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha açıklandı!

Süper Lig2de 28. hafta, bu akşam oynanacak olan BB Erzurumspor- Akhisarspor maçı dışında tamamlanırken, şampiyonluk oranları da bir kez daha açıklandı.

15 Nisan 2019, Pazartesi 14:51 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha açıklandı!

Süper Lig'de 28. hafta şampiyonluk mücadelesi açısından çok kritik maçlara sahne olurken Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında mağlup oldu, Galatasaray ise Kadıköy deplasmanından berbaerlikle ayrıldı ve Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

İddaa Risk Yönetimi ise şampiyonluk oranlarını bir kez daha açıkladı ancak Galatasaray'ın Başakşehir'e 1 puan daha yaklaşmasına rağmen oranlarda değişiklik yapmadı.

Şampiyonluk oranları geçtiğimiz hafta olduğu gibi şu şekilde:

Başakşehir: 1.10

Galatasaray: 3.75

Beşiktaş: 45.00

Haberin fotoğrafları için tıklayınFanatik yazarlarının Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumları

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