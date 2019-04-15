Süper Lig'de 28. hafta şampiyonluk mücadelesi açısından çok kritik maçlara sahne olurken Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında mağlup oldu, Galatasaray ise Kadıköy deplasmanından berbaerlikle ayrıldı ve Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

İddaa Risk Yönetimi ise şampiyonluk oranlarını bir kez daha açıkladı ancak Galatasaray'ın Başakşehir'e 1 puan daha yaklaşmasına rağmen oranlarda değişiklik yapmadı.

Şampiyonluk oranları geçtiğimiz hafta olduğu gibi şu şekilde:

Başakşehir: 1.10

Galatasaray: 3.75

Beşiktaş: 45.00

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