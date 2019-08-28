Süper Lig'de 2. haftanın geride kalmasının ardından takımların maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Son şampiyon Galatasaray, bu sezon henüz galibiyet alamasa da şampiyonluk oranlarının ilk haftasında İddaa yönetimi tarafından yıl sonu için favori olarak gösterildi.

İşte ilk hafta sonunda belirlenen şampiyonluk oranları;

Galatasaray: 2.55

Fenerbahçe: 2.75

Beşiktaş: 3.80

Trabzonspor: 15.00

Başakşehir: 40.00

Konyaspor: 100.00

Yeni Malatyaspor: 100.00

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Sivasspor: 150.00

Alanyaspor: 200.00

Rizespor: 200.00