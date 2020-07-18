Süper Lig’de şampiyonluk kupası yerli teknik direktörden geçiyor
Süper Lig’de şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu sezon da bozulmayacak. Takımlar, son 12 sezonda olduğu gibi bu yıl da yerli bir teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluk şansı kalan takımlardan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’da yerli teknik direktörler görevde bulunuyor. Okan Buruk’un başında bulunduğu Medipol Başakşehir, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi Trabzonspor’un 4 puan önünde yer alıyor. Şampiyonluk şansını son iki haftada sürdüren Trabzonspor’da da Hüseyin Çimşir teknik direktörlük koltuğunda oturuyor.
Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak. Takımlar, son 12 sezonda olduğu gibi bu yıl da yerli bir teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Türk teknik adamlar son 12 sezona damga vurdu
Süper Lig’de geride kalan 61 sezonun 26’sında Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 12 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.
Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp’tan devraldığı Galatasaray ’ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler’le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş , 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe , 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray şampiyon tamamladı.
Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam
Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.
Son 12 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını kazandı.
Şampiyonlar
Süper Lig’de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:
Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi
1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan
1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya
1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere
1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya
1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya
1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya
1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye
1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya
1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya
1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya
1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya
2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya
2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika
2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya
2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
AA