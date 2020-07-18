Süper Lig’de şampiyonluk kupası yerli teknik direktörden geçiyor

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluk şansı kalan takımlardan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’da yerli teknik direktörler görevde bulunuyor. Okan Buruk’un başında bulunduğu Medipol Başakşehir, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi Trabzonspor’un 4 puan önünde yer alıyor. Şampiyonluk şansını son iki haftada sürdüren Trabzonspor’da da Hüseyin Çimşir teknik direktörlük koltuğunda oturuyor.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak. Takımlar, son 12 sezonda olduğu gibi bu yıl da yerli bir teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Türk teknik adamlar son 12 sezona damga vurdu

Süper Lig’de geride kalan 61 sezonun 26’sında Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 12 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp’tan devraldığı Galatasaray ’ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler’le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş , 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe , 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray şampiyon tamamladı.

Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 12 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Şampiyonlar

Süper Lig’de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi

1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan

1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan

1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan

1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya

1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere

1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya

1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya

1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan

1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya

1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya

1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya

1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya

1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya

1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye

1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye

1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya

1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya

1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya

1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya

1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya

1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye

1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya

1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya

1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya

1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya

1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya

1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye

2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya

2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya

2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya

2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya

2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika

2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya

2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye

2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye

2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye

2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye

2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye

2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye

2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye

2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye

2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

AA