Süper Lig'de zirve alev aldı. Beşiktaş 'ın önemli bir avantajı olmasına rağmen milli takım dönüşünde yaptığı kayıpların ardından Fenerbahçe rakibine yaklaştı. Galatasaray 'da kritik maçlarda puan kaybetti ancak Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçı kazanıp rakiplerine yaklaşma peşinde olacak.

Özellikle Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olması nedeniyle averaj hesapları da gündeme geldi. Süper Lig'de son yıllarda puan eşitliği olduğu zaman önce takımların kendi arasındaki maçlara bakılıyor. İki takım aynı puanda ise ikili averaj, üç takım aynı puanda ise mini bir lig gibi üçlü averaj hesapları var.

Beşiktaş 72 puanla lider, Fenerbahçe 69 puanla ikinci ve Galatasaray 66 puanla üçüncü sırada son 6 haftaya giriyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU





İkili averajda Beşiktaş, Fenerbahçe'ye üstün

Sezonun 40.haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider. Olası bir puan eşitliğinde ise Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı üstün. Deplasmanda rakibini 4-3 yenen Sergen Yalçın'ın ekibi evinde de 1-1 berabere kaldı ve rakibine üstünlük kurdu.

Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı da avantajı var

Beşiktaş sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı evinde 2-0 yendi ve ikili averaj hesaplarında avantaj yakaladı. Rakibine tek farklı yenilse dahi ikili averajda üstün olacak. Galatasaray iki farklı kazanırsa genel averaj devreye girecek. Genel averajda da lider üstünlüğünü koruyor: Beşiktaş +37, Galatasaray +33. Galatasaray'ın öne geçmesi için derbiyi en az 3 farklı kazanması gerekecek.

Olasılığı düşük ama üçlü averaja kalırsa Fenerbahçe en geride

Böyle bir ihtimal az ama eğer üç takım da aynı puanda ligi bitirirse Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucu kilit rol oynayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'den hali hazırda 4 puan ve Galatasaray'dan 3 puan aldı. Galatasaray ise Fenerbahçe'de 4 puan aldı ancak ilk maçta kaybettiği Beşiktaş'a karşı rövanş maçının sonucu belli değil. Fenerbahçe ise sadece 2 puanla bu tabloda en gerideki takım. Galatasaray'ın öne geçmesi için derbiyi en az 3 farklı kazanması gerekecek.

1.Beşiktaş 3 maç 7 puan +3 averaj (7-4)

2.Galatasaray 3 maç 4 puan -1 averaj (1-2)

3.Fenerbahçe 4 maç 2 puan -2 averaj (4-6)





BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI





Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe 16'şar puan almıştı

Sezonun ilk yarısına bakıldığında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 6 maçlık bu dönemde 5 galibiyet 1 beraberlik alıp 16'şar puanla zirvede yer aldığı gözleniyor. Bu durum ikinci yarıda da gerçekleşirse Siyah-Beyazlılar zirvede kalıyor. Galatasaray ise ilk yarının son 6 maçlık döneminde 10 puan alıp geride kalmıştı



