Süper Lig'de 2020-21 sezonu düğümü çözülüyor. Sezonun 40.haftasında tüm maçlar 8 Mayıs Cumartesi saat 20:30'da oynanacak. Alınacak sonuçlara göre Beşiktaş 'ın şampiyonluk iddiası var. Kalan haftalarda şampiyon kim olacak? sorusuna yanıt alınacak. İşte ihtimaller...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

40.hafta / Beşiktaş için ilk şans

Sezonun 40.haftasında Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray 'ı yener, Fenerbahçe ise Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş bitime iki hafta kala şampiyon olabilir.

Beşiktaş'ın berabere kalması ve Fenerbahçe'nin mağlup olması durumunda yine Beşiktaş şampiyon olma şansına sahip. Çünkü hem ikili hem de üçlü averajda üstün konumda kalacak Beşiktaş son iki maçını kaybetse de mutlu sona ulaşacak.

41.hafta / Beşiktaş için ikinci şans

Beşiktaş deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçını kazanır ya da beraber bitirir ayrıca Fenerbahçe 40.haftada kazanırsa bu kez Sergen Yalçın'ın ekibi Karagümrük maçını kazanıp mutlu sona ulaşabilir.

Beşiktaş derbide kaybeder, Fenerbahçe 40.haftada kazanırsa bu kez puan farkı 2'ye inecek. Galatasaray'da farkı 3'e indirmiş olacak. Yarış 41.hafta sonuçlarına göre devam edecek.

42.haftada / Beşiktaş için üçüncü şans

Beşiktaş derbiyi kaybeder, Karagümrük maçını berabere tamamlarsa son maçını kazanıp yine şampiyon olma şansına sahip.

Beşiktaş eğer hem Galatasaray derbisini hem de Karagümrük maçını kaybederse bu kez Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son haftaya ilk sırada girme olasılığı mevcut. Bu durumda 42.haftada şampiyon Galatasaray ve Fenerbahçe de olabilir. Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için ikili averajda Beşiktaş'a üstünlük kurması gerekecek ya da son hafta da puan kaybını bekleyecek.





BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI







