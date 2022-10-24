Jorge Jesus’la Süper Lig ’de müthiş bir çıkış yakalayan maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe , hem takım olarak hem de bireysel anlamda birçok istatisikte de lider konumda.

Bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 29 kez ağlara havalandıran Kanarya, Spor Toto Süper Lig’in en skorer takımı konumunda. · maç başına 2.9 gol ortalaması yakalarken, kalesinde sadece 10 gol gören sarı lacivertliler +19 ile ligin en iyi averajına da sahip.





SEYİRCİSİ ÖNÜNDE EN BAŞARILI TAKIM

Bu sezon geride kalan 11 haftada çıktığı 10 maçta 23 puan alan Fenerbahçe 2.3 ile ligin en iyi puan ortalamasına sahip takım.

Sarı lacivertli ekip 23 puanın 16’sını iç sahada kazanırken, Süper Lig’in evinde en çok puan toplayan takımı olmayı başardı.

Süper Lig’de rakiplerine en çok ofsayta düşüren takım olan Fenerbahçe, Başakşehir maçıyla (5) toplam rakamı 52’ye çıkardı.

Fenerbahçe, yüzde 58 hava topu kazanma başarısı ile ligde lider durumda. (Hürriyet)

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