Süper Lig'de puan farkı 14 oldu
Spor Toto Süper Lig'in erteleme maçında Başakşehir 1-0 geriye düştüğü Konyaspor maçında geriden gelerek 2-1 kazandı. Abdullah Avcı yönetiminde adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un, ligde ikinci ile puan farkın 14'e yükseldi.
Süper Lig 'de Başakşehir ile Konyaspor erteleme maçında karşı karşıya geldi.
Konyaspor'un savunma oyuncusu Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından mücadele ertelenmişti.
Bu sonucun ardından Konyaspor 49 puanda kalırken Başakşehir ise 46 puana yükselerek üçüncü sırada yer aldı.
Eksik maçını mağlubiyetle tamamlayan Konyaspor, 26 maç sonunda lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde yer alıyor.