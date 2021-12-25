Fenerbahçe 'de ikinci dönemi de hüsranla sonuçlanan ve kulüple yolları ayrılan Vitor Pereira'nın gidişi, akıllara Türkiye'de daha önce çalışan Portekizli teknik adamları getirdi. Pereira gibi diğer vatandaşları da Süper Lig 'de pek parlak bir dönem geçirememişti.

Dünya futbolunda Portekizli teknik adam furyası yaşanırken, Türkiye’ye gelen Portekizliler ise bir türlü beklentileri karşılayamıyor. Portekizli teknik direktörler bir çok farklı ülkede başarılı bir şekilde görevlerini yaparken, son dönemde dünya futbolunda en çok aranan hocalar haline geldiler.

Vitor Pereira dönemiyle Türkiye’de daha önce çalışmış ancak başarıya ulaşamamış vatandaşı olan isimler bir kez daha gündeme geldi. Pereira dışında Türkiye’de en üst seviyede görev alan Portekizli hoca Carlos Carvalhal olmuştu. Ülkesinde şu an Braga takımının başında olan Carlos Carvalhal, 2011-12 sezonunda Beşiktaş 'ı çalıştırdı.

Deneyimli teknik adam siyah-beyazlıları şampiyonluğa ulaştırmayı başaramadı. Portekizli çalıştırıcı yönetiminde ligde 33 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Carvalhal'in sonunu hazırlayan son 11 haftasındaki 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi oldu. Türkiye'de çalışan diğer Portekizli teknik adamlar da takımlarının başında uzun süre kalamadılar.

Türkiye'deki Portekizliler

Vitor Pereira (Fenerbahçe)

Carlos Carvalhal (Beşiktaş)

Jose Couceiro (Gaziantep)

D.Paciencia (Kayseri)

Jose Morais (Antalya)

R.Sa Pinto (Gaziantep)

Uluslararası Portekizliler

Jose Mourinho

Rui Vitoria

Leonardo Jardim

Andre Villas-Boas

Paulo Fonseca

Nuno Espirito

Luis Castro

Pedro Martins

Kaynak: Milliyet