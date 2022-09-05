5 Ağustos Cuma günü başlayan 2022-2023 sezonunda Süper Lig maçları sıcak havalardan dolayı sık sık 21.45'te başlıyordu. Eylül ayına girilmesi ve sıcak havaların etkisini azaltmasıyla TFF saat değişikliği kararı aldı.

6. haftadan itibaren müsabaka başlangıç saatleri 14.00, 17.00 ve 20.00, ligin 7. haftasından itibaren ise 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00 olarak planlanacağı kaydedildi.

Ömer Necati Albayrak