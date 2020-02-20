Süper Lig'de bitime haftalar kaya heyecan artıyor. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışı nefesleri keserken, puan durumu her hafta değişiyor. 22. haftaya lider giren Sivasspor’u sahasında 2-1 mağlup ederek koltuğu rakibinden devralan Trabzonspor, Süper Lig’de 9 sezon sonra 1. sıraya yükseldi. Başakşehir, Beşiktaş'ı devirip haftayı 2. sırada tamamlarken, Kara Kartal şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Üst üste 6. maçını kazanan Galatasaray , derbi öncesi moral depolarken, Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Fenerbahçe, kritik deplasmanda altın değerindeki 3 puanı rakibine kaptırdı.

23. hafta ise büyük bir heyecana sahne olacak. Şampiyonluk iddiası bulunan 7 takımdan 6’sı birbirleriyle karşılaşacak. Cuma; Sivas- Alanya, Cumartesi; Beşiktaş- Trabzon ve Pazar günü de Fenerbahçe-Galatasaray maçları oynanacak, yarış yeniden şekillenecek.

Dev fikstür öncesi FANATİK'in usta yazarı Deniz Çoban, VAR'sız puan durumunu hazırladı. VAR'sız puan durumunda liderlik, Trabzonspor'dan Sivasspor'a geçiyor. Galatasaray 3., Fenerbahçe 4. sırada yer alırken, Beşiktaş, 8. sıraya geriliyor. İşte VAR'sız puan durumu.