Daha fazla genç oyuncunun şans bulmasını istediğimiz Süper Lig ’de durum çok da iç açıcı değil! Spor yazarları, yorumcular, sosyal medya kullancıları, taraftarlar ve hatta teknik direktörler, Süper Lig’de daha fazla genç oyuncu görmek istese de, rakamlar tam tersini gösteriyor.

Yıllardır çözemediğimiz ‘altyapı’ sorunumuzun bir etkisini de Süper Lig’de görüyoruz. 31. haftası geride kalan Süper Lig’deki son 3 haftayı inceledik.

917 oyuncunun sadece 31’i, sadece %3

Süper Lig’de son 3 haftada forma şansı bulan 21 yaş ve altı oyuncu sayısı sadece 31 oldu. Fazla gibi gelebilir ancak ne yazık ki değil!

Süper Lig’in son 3 haftasında oynanan 30 karşılaşmada takımlar toplam 917 oyuncuya şans verirken, bu oyuncuların sadece 31’i 21 yaş ve altı isimlerdendi. Yani Süper Lig’in son 3 haftasında forma giyen oyuncuların sadece %3,3’ü 21 yaş ve altındaydı.

Süper Lig’in 29. haftasındaki maçlarda takımlar 305 oyuncu kullanırken, bu oyunculardan sadece 13’ü 21 yaş ve altındaydı. 30. haftada 21 yaş ve altı oyuncu sayısı 8 olurken, 31. haftada bu sayı sadece 10 oldu.

30 maçın 10'unda 21 yaş ve altı oyuncu yok

Son 3 haftadaki 30 karşılaşmanın 10’unda ise 21 yaş ve altı hiçbir oyuncu süre alamadı.

Süper Lig’de son 3 hafta 21 yaş ve altında kaç oyuncu süre aldı?

29. hafta; 13 oyuncu

30. hafta; 8 oyuncu

31. hafta; 10 oyuncu

Kaynak: Futboo.com