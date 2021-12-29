Yine bir sezona yeni güncellemelerle başladık... 2021-2022’de takım sayımız bir eksildi, geçen yılın modası ‘BAY haftalar’ geride kaldı, yola 20 takımla çıktık. 11’deki 3 yerli futbolcunun yanına en fazla 8 yabancı kuralına; hakemler, teknik adamlar ve biz, ancak haftalar ilerledikçe alıştık. 18 Ağustos’ta ilk düdük çaldı, 131 günde tam 190 maç oynandı ve ilk yarı tamamlandı. Fenerbahçe maçıyla ligde 61 hafta sonra ilk kez puan farkıyla liderliği alan Abdullah Avcı ve öğrencilerinin ‘Fırtına’sı artarak devam etti, duracak gibi de gözükmüyor. Trabzonspor, abartısız her hafta, hatta her geçen gün yeni bir rekor kırarak zirvede adeta yalnızlaştı! 2021 onların yılı oldu, 2022’de tek hedefleri kaldı; şampiyonluk!

Konyaspor, Süper Lig’deki 21 sezonunun 8’inde aldığı puandan fazlasını, İlhan Palut’la sadece ilk 19 haftada topladı, zirveye en çok yaklaşan takım oldu. Başakşehir düşme potasından Emre Belözoğlu’yla çıktı. Eski kaptanı, yeni teknik direktörüyle 11 maçta yenilgisiz ilk üçe girdi.

Ne değişir?

"Peki ya üç büyükler" diyebilirsiniz! İki kupalı Sergen Yalçın’la yollarını ayıran Beşiktaş , Fatih Terim’in cezası nedeniyle genellikle locadan takip ettiği Galatasaray ve belki de ilk kez kendi döneminde 4 farklı takımın şampiyonluğunu görecek olan ilk başkanıyla Fenerbahçe... Zirveden ‘hep birlikte’ ilk kez bu kadar puan farkıyla uzak kalan ezeli rakipler, 1979-1980 sezonundan sonra bir kez daha ilk 3’ün dışında kaldılar. 10 günlük tatil (!) çok kısa, ikinci devre başladığında önümüzde 4 ay 15 gün sürecek 19haftalık bir fikstür var ‘ne değişir’ ya da ‘değişir’ mi hep birlikte izleyeceğiz.

Aslıhan Çil

İLK YARININ TEKNİK DİREKTÖRÜ: ABDULLAH AVCI

İLK YARININ FUTBOLCUSU: UĞURCAN ÇAKIR

İLK YARININ HAKEMİ: YAŞAR KEMAL UĞURLU

İLK YARININ TAKIMI: TRABZONSPOR





İLK YARININ KARMASI: UĞURCAN, ABDÜLKERİM, MIN JAE, NDAYISHIMIYE, VISCA, HAMSIK, BAKASETAS, NWAKAEME, YUNUS, PESIC, CORNELIUS