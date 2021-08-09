Süper Lig'de 2021-22 sezonu ilk hafta maçları başlıyor. Heyecanın iyice yükseldiği bu dönemde İddaa Risk Merkezi ilk hafta maçlarının oranları belirledi. Son şampiyon Beşiktaş 'ın evinde açacağı sezonun ilk haftasında diğer şampiyonluk adayları Galatasaray , Fenerbahçe ve Trabzonspor ise deplasmanda olacak. Başakşehir ise evinde dişli Alanyaspor ile karşılaşacak.

İşte Süper Lig ilk hafta oranları...

Beşiktaş - Ç. Rizespor: 1,20 - 4,40 - 6,80

Adana Demirspor - Fenerbahçe: 3,95 - 3,35 - 1,53

Y. Malatyaspor - Trabzonspor: 3,20 - 3,05 - 1,77

Başakşehir - Alanyaspor: 2,17 - 2,95 - 2,49

Giresunspor - Galatasaray: 4,60 - 3,50 - 1,42





Misli. com üzerinden tüm oranlara ve diğer maçlara bakmak için hemen tıkla



