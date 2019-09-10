İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig’de Alanyaspor, Konyaspor ve Denizlispor istikrarlarını bozmadı. 3 takım da üç haftalık periyotta ilk 11’lerini bozmadı ve aynı kadrolarla sahaya çıktı. Sivasspor ile Ankaragücü de 10 futbolcu ile bu üç takımı takip etti.

Bu ekiplerin ardından Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’da 9, Antalya, Yeni Malatyaspor ile Kayserispor 8, Beşiktaş ve Gazişehir Gaziantep 7, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor 6, Başakşehir’de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11’de başladı.