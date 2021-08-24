Süper Lig’de ikinci haftanın ardından

Süper Lig’de 2’nci hafta Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ile tamamlandı. Oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 5 galibiyet alırken 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta deplasmanda kazanan takımlar ise Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 mağlup eden Altay ve Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu.

HAFTANIN OLAYI: N’SAKALA KORKUTTU

Süper Lig’de Beşiktaş ’In Gaziantep FK’ya konuk olduğu karşılaşmada sahalarda görmek istenmeyen bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 70’inci dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N’Sakala için hakemler, siyah-beyazlı ekibin sağlık heyetini saha içerisine davet etti. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans saha içerisine girerek tecrübeli oyuncuyu hastaneye götürdü. Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, maçın ardından yaptığı açıklamada, N’Sakala’nın sahada şuur kaybı yaşadığını vurguladı. 31 yaşındaki oyuncu ertesi gün hastanedeki tetkiklerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu ve tedavisine İstanbul’da devam edilmesine karar verildi. N’Sakala ise taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken destek olan herkese teşekkür etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY SON NEFESTE

Süper Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, 2’nci hafta maçlarında son dakikalarda bulduğu goller ile 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Fenerbahçe, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 89’uncu dakikada Zajc ve 90+2’nci dakikada Valencia’nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Galatasaray ise 88’inci dakikada Luyindama’nın golüyle attığı gol ile 1-1’lik eşitliği bozarak, Atakaş Hatayspor karşısında 2-1 galip gelmeyi başardı.

ALTAY’DAN 28 YIL SONRA BİR İLK

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay, ilk hafta sahasında Yukatel Kayserispor’u 3-0 mağlup etmesinin ardından geçtiğimiz hafta da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1 galip dönerek, 2’nci haftayı lider kapatma başarısı gösterdi. Altay’ın bu başarısı ise 28 yıl sonra bir ilk anlamına geldi. İzmir ekibi, bir önceki sezonda alt ligde yer alıp Süper Lig’e yükselen takımlar arasında tam 28 yıl sonra ilk 2 haftayı lider kapatmayı başaran ilk ekip oldu. 1991-1992 sezonunda alt ligde şampiyon olup üst lige yükselme başarısı gösteren Kocaelispor, ilk iki maçını kazanarak ilk 2 haftayı lider kapatma başarısı göstermişti. Kocaelispor, o sezon 1’inci haftada Kayserispor’u 7-2, 2’nci hafta ise Bakırköyspor’u 4-3 mağlup etme başarısı göstermişti.

CİHAT ARSLAN SÜPER LİG’E GALİBİYETLE DÖNDÜ

İlk hafta sonunda ligde teknik direktör değişikliğine giden 2 takımdan biri olan Kasımpaşa, göreve Cihat Arslan’ı getirmişti. Tecrübeli teknik adam, takımının başında çıktığı ilk maçta, ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor’u 2-0 mağlup etme başarısı gösterdi. Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda Akhisarspor’un başında görev alan Arslan, 11 Şubat 2019’da Akhisarspor’un Sivasspor’a 3-1 yenildiği maçın ardından ilk defa bir Süper Lig maçında teknik direktör olarak kulübede yer aldı.

ISAAC COFIE’DEN SİVASSPOR FORMASIYLA İLK GOL

Trabzonspor’un Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Isaac Cofie, Sivasspor formasıyla ilk golünü attı. 17 Temmuz 2019’dan bu yana kırmızı-beyazlı formayı giyen Cofie, Trabzonspor karşısında Sivasspor formasını 60’ıncı kez giydi ve ilk golünü kaydetti.

DHA