Süper Lig'de İddaa şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı. Geçtiğimiz hafta lider Başakşehir'in 1.35'lik olan oranı, Erzurumspor'a yapılan puan kaybının ardından 1.40'a çıkarıldı.

Dün Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek puan farkını 6'ya indiren Galatasaray'ın oranı ise 3.50'den, 3.00'e düşürüldü.

Aynı şekilde Beşiktaş'ın oranlarında da hatırı sayılır bir düşüş gözlendi. Sahasında Bursaspor'u 2-0 yenen Kartal'ın geçen hafta 13.00 olan şampiyonluk oranı, 9.00'a düştü.

Fenerbahçe'ye oran açılmadı!

Sahasında Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmesinin ardından geride kalan hafta Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 90.00 oran belirlendi. Ancak bu hafta Kayserispor deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe'ye İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranı açmadı.

İşte geçen haftanın oranları:

Başakşehir: 1.35

Galatasaray: 4.00

Beşiktaş: 11.00

Trabzonspor: 25.00

Kasımpaşa: 40.00

Konyaspor: 40.00

Yeni Malatyaspor: 40.00

Fenerbahçe: 90.00

İşte yeni oranlar:

Başakşehir: 1.40

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 9.00

Trabzonspor: 60.00

Konyaspor: 70.00

Yeni Malatyaspor: 70.00

Fenerbahçe: Kapalı

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