Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük ile başlayan ve burada oldukça başarılı bir dönem geçiren Ömer Erdoğan'ın yükselişi sürüyor. Futbolculuk dönemindeki başarılı performansını teknik adam olarak da yeşil sahalara yansıtan Ömer Erdoğan mütevazı Hatayspor kadrosuyla devlere kök söktürüyor.

5 maçta hiç gol yemediler...

Son olarak Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Hatayspor bu sezon topladığı puanlarla dikkat çekiyor. 21 puanla liderin 5 puan gerisinde 6. sırada bulunan Hatayspor bu sezon 5 maçta kalesinde gol dahi görmedi.

Sahasında kaybetmiyor...

Bu sezon 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ligin yeni takımı sahasında oynadığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Karagümrük'ü puansız gönderen Hatay ekibi Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kaldı!

Ekip vurgusu dikkatlerden kaçmıyor

Ömer Erdoğan bir çok basın toplantısında ekibinden övgü dolu sözlerle bahsediyor. Ekibine güvenen Erdoğan bu isimleri gündeme getirmekten hiç çekinmiyor. Bu yeni ancak başarılı olan ekipte ise çok deneyimli isimler bulunuyor. Özhan Pulat, bu isimlerin başında geliyor. Ekipte ayrıca Gökhan Zan, İsmail Serbest, deneyimli kaleci antrenörü Nihat Yüksel, Mehmet Kale ve Coşkun Özdemir gibi isimler var!

Transferde 12'den vurdular!

Sezon başında yeni kadro kuran Hatayspor transferde hata yapmadı. Kaleci Münir, Santos, Billong, Katranis, Sackey, Traore, Ribeiro, Boupendza, Akintola ve Mame Diouf gibi isimleri kadrosuna katan Hatay ekibi bu transferler için neredeyse bonservis bedeli dahi ödemedi... Kaleci Münir muhteşem performansı ile ön plana çıkarken Akintola ve bir dönem Manchester United forması giyen Mame Diouf ise takımı sırtlayan isimler! Diouf bu sezon 4 gol, 4 asistle takımın en skorer ismi...

Rayane Aabid parlıyor!

Geçen sezon 1. Lig'de Hatayspor'un şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Fransız orta saha Rayane Aabid ise takımın dinamosu konumunda. Süper Lig performansı ile Aabid Ömer Erdoğan'ın vazgeçilmezi oldu. Fransız oyuncu bu sezon tüm maçlarda 11'de sahaya çıktı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr