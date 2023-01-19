MENÜ

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

19 Ocak 2023, Perşembe 12:10 Son Güncelleme:
- A +
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig 20. hafta karşılaşmaları 20, 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak. Mücadelelerde görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.

CUMA

20:00 Adana Demirspor-Giresunspor: Yasin Kol

CUMARTESİ

16:00 Kasımpaşa-Başakşehir: Turgut Doman

19:00 Galatasaray -Antalyaspor: Ali Şansalan

PAZAR

13:30 Gaziantep FK-Sivasspor: Cihan Aydın

16:00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Burak Pakkan

16:00 Kayserispor- Beşiktaş : Mete Kalkavan

19:00 Trabzonspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

20:00 Konyaspor-Ankaragücü: Murat Erdoğan

20:00 Ümraniyespor- Fenerbahçe : Abdulkadir Bitigen

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...