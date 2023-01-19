Spor Toto Süper Lig 20. hafta karşılaşmaları 20, 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak. Mücadelelerde görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.
CUMA
20:00 Adana Demirspor-Giresunspor: Yasin Kol
CUMARTESİ
16:00 Kasımpaşa-Başakşehir: Turgut Doman
19:00 Galatasaray -Antalyaspor: Ali Şansalan
PAZAR
13:30 Gaziantep FK-Sivasspor: Cihan Aydın
16:00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Burak Pakkan
16:00 Kayserispor- Beşiktaş : Mete Kalkavan
19:00 Trabzonspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler
PAZARTESİ
20:00 Konyaspor-Ankaragücü: Murat Erdoğan
20:00 Ümraniyespor- Fenerbahçe : Abdulkadir Bitigen