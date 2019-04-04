Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

04 Nisan 2019, Perşembe 13:14
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

05.04.19 Cuma

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

06.04.19 Cumartesi

16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gençlerler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

07.04.19 Pazar

13.30 Kasımpaşa-BB Erzurumspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım

16.00 Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

08.04.2019 Pazartesi

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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