Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
05.04.19 Cuma
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
06.04.19 Cumartesi
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gençlerler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
07.04.19 Pazar
13.30 Kasımpaşa-BB Erzurumspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
16.00 Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
08.04.2019 Pazartesi
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler