Süper Lig’de Güneş’li düşüş!

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönettiği Beşiktaş, bu sezon ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayabildi. Siyah-Beyazlı takımın başına geçtiği 2015-2016 sezonunun aynı döneminde 13 puan toplayan Güneş, bir sonraki sezon hanesine 14 puan yazdırdı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon da ilk 6 haftayı 13 puanla kapatmıştı. Geride kalan 3 sezonda 6. haftaları 4’er galibiyetle geçiren Beşiktaş, bu sezon 3 galibiyet elde edebildi. Bu süre içinde Kartal’ın iç sahadaki 45 maçlık namağlup serisi de Antalya karşısında sonlandı.

Kara Kartal durmuyor!

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında cumartesi günü Kayserispor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına dün yaptıkları antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile antrenmana başladı. Ayak tenisi oyunu, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.